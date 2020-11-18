مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": مذبحة أسرية في حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": مذبحة أسرية في حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

شهدت منطقة حدائق الأهرام، بحي الهرم غرب الجيزة، مذبحة أسرية حيث أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته لوجد خلافات أسرية بينهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

داخل غرفة نوم الشقة المقابلة لـ " مقبرة" أولى ضحاياه، استدرج قذافي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، ثالث ضحاياه بدعوى قضاء سهرة حمراء، بعدما هددته بفضح علاقتهما المحرمة أمام شقيقتها فاطمة " ثاني زوجاته"، التي تحمل نفس اسم ثاني ضحاياه.

اصطحبت قوة أمنية من قطاع أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام وفريق من النيابة العامة، " قذافي" المعروف بـ" سفاح الجيزة"، مساء أمس الإثنين، إلى مقر دفنه جثة ثالث ضحاياه، بالشقة المقابلة لشقة شقيق أول ضحاياه " رضا"، لاستخراج الجثة من حفرة بعمق 2 متر أسفل الأرض، بغرفة النوم بالشقة.

رسالة غامضة أرسلها "قذافي" المعروف إعلاميًا بـ " سفاح الجيزة" من الهاتف المحمول الخاص بزوجته الأولى لأسرتها، بعد قتلها ودفنها أسفل غرفة بشقة شقيق ثاني ضحاياه "رضا": " أنا أخدت دهبي وسيبت لقذافي البيت، محدش يدور عليا تاني"، ليغلق هاتفها المحمول ويدفنه بجوارها.