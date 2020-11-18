شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحه كفرالشيخ: الوزارة كرمتنا لنجاحنا في مواجهة كورونا والأمراض المعديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتوره سوسن سلام، وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ خلال لقائها بالصحفيين في قاعة صحة المرأه بمديرية الشؤن الصحيه بأن وزارة الصحه كرمت مديرية الشؤن الصحيه بكفرالشيخ في شخصها للنجاح الكبير الذي حققته في مواجهة كورونا وترصد الأمراض المعديه , واضافت بأن شركتين عالميتين كما جاء بوسائل الإعلام العالميه المختلفه قد توصلتا لإختراع مصل يشفي من كورونا بنسبة 96.4% ومن المحتمل أن يظهر هذا المصل في الأسواق خلال شهر,وإعترفت بوجود عجز شديد في الأطباء بالوحدات الصحيه بسبب كورونا الذي يستحوز على أكبر قدر من الأطباء, وأضافت بأن محافظة كفرالشيخ أخذت حقها في العلاج من كورونا حيث نبذل أكثر من طاقتنا في هذا الخصوص.

الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشؤن الصحيه بكفرالشيخ قال خلال اللقاء الصحفي بأنه من خلال المبادرات الرئاسيه التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي, تم إجراء الكشف على 525ألف مواطن في مبادرة الأمراض المزمنه, 75ألف طفل على السمعيات خلال مبادرة الأم والجنين , واضاف بأن الخدمه الصحيه في محافظة كفرالشيخ تقدم من خلال 20مستشفي بالمحافظه بخلاف الوحدات الصحيه , كما تم إدخال جراحة الأورام في مستشفي كفرالشيخ العام, ونأمل إنشاء عياده للكشف المبكر لمرضي الفشل الكلوي في مستشفي فيصل بدسوق, وكفرالشيخ العام وسيدي سالم , من خلال كشف روتيني على المريض قبل إحتياجه للغسيل الكلوي, واضاف بأن المريض يحتاج ل156جلسه ويكلف المريض الواحد الدوله 100ألف جنيه سنويا, وأضاف أنه في عام 2019كان إيراد العيادات الخارجيه 4مليون و200ألف جنيه, وإستقبال مليون و9000مريض في الإستقبال .

الدكتوره سماح جادو، مدير عام المستشفيات قالت في تصريحاتها لقد أعدنا الخدمه العلاجيه بالمستشفيات بالكامل بالتوازي مع خدمات كورونا , وأكدت أن جميع العيادات تعمل حاليا بإنتظام وكفاءه بالتوازي مع خدمات كورونا.