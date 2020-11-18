شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لمناقشه المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين يوم 28 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة مطروح شركاء التنمية بمدينة العلمين من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والإدارات التنفيذية المعنية للاجتماع بمقر مجلس مدينة العلمين وذلك يوم 28/11/2020 الساعة الحادية عشر صباحا لحضور جلسة استماع لمناقشة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العلمين طبقا لنص المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة لمناقشه المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين يوم 28 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.