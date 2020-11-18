شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى تجليس البابا تواضروس الثامنة بطريركا على الكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بمرور 8 أعوام على تجليس البابا تواضروس الثانى بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، الذى يوافق يوم الأحد 18 نوفمبر 2012، بعد اختياره بطريركا عبر القرعة الهيكلة في الانتخابات الباباوية يوم 4 نوفمبر من ذات العام.

ويلقى البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدا الأربعاء، في ذكرى تجلسيه بطريركا، حيث يتزامن موعد العظة مع نفس تاريخ التجليس، في وقت تمنع فيه الكنائس الاحتفالات بسبب فيروس كورونا.

ويعد أول من هنأ البابا تواضروس بعيد تجليسه، مجمع كهنة الإسكندرية بمسرح المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، خلال زيارة البابا الأخيرة لهم بداية الأسبوع الجارى.

وحضر اللقاء، مجمع الآباء كهنة الإسكندرية بقطاعات الخدمة الرعوية الأربعة، بحضور الآباء الأساقفة العموم المسئولين عن قطاعات الخدمة في الإسكندرية، أصحاب النيافة: الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وبدأ اللقاء بالاحتفال بالعيد الثامن لجلوس قداسة البابا على كرسى مارمرقس، تحت عنوان "الإسكندرية في قلب البابا" وتم عرض محطات في ارتباط قداسة البابا بالإسكندرية قبل تنصيبه بطريركًا ثم النهوض بالخدمة في الإسكندرية بعد جلوسه على الكرسي المرقسي، حيث تم تقسيم الخدمة إلى أربعة قطاعات رعوية. وعرضت كذلك كلمات مسجلة من الآباء الأساقفة وكاهن من كل قطاع رعوى لتهنئة قداسة البابا.