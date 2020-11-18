شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محافظات فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان بكامل دوائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بمرحلتها الأولى، والمقررة أن تكون أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.

وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، لتتمثل فى نجاح 32 مرشح فردى عن 4 محافظات والإعادة لـ 220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصين للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.

وتشهد محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، جولة الإعادة، ووفق النتيجة المعلنة فهناك 10 محافظات يخضن جولة الإعادة بكامل دوائرهم، ونرصدها إليكم :

1- محافظة قنا مخصص لها 7 مقاعد.

دائرة مركز قنا لها مقعدين ويتنافس عليه 4 مرشحين

دائرة مركز قوص لها مقعدين ويتنافس عليه 4 مرشحين

دائرة نجع حمادى لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مرشحين

دائرة ابو تشت لها مقعدين يتنافس عليه 4 مرشحين

2 - محافظة مطروح مخصص لها مقعدين

دائرة مطروح مخصص لها مقعد ويتنافس عليها اثنين

دائرة الحمام مخصص لها مقعد ويتنافس عليه اثنين

3- محافظة البحيرة مخصص لها 18 مقعدا

دائرة دمنهور لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة كفر الدوار لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة مركز أبو حمص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة مركز المحمودية لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة حوش عيسي لها مقعد واحد ويتنافس عليها 2 مرشح

دائرة الدلنجات لها مقعد ويتنافس عليه 2 مرشحين

دائرة أبو المطامير لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة إيتاى البارود لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة كوم حماده مخصص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين



4-محافظة اسوان مخصص لها 5 مقاعد

دائرة أول أسوان مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة مركز كوم امبو لها مقعد يتنافس عليه 2 مرشحين

دائرة نصر النوبة لها مقعد يتنافس عليه مرشحين

دائرة أدفو لها مقعد ويتنافس عليه اثنين مرشحين

5- محافظة المنيا مخصص لها 16 مقعدا

دائرة أول المنيا لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة غرب سمالوط لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة مركز مغاغة لها 4 مقاعد ويتنافس عليها 8 مرشحين

دائرة مركز أبو قرقاص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة مركز ملوي لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مرشحين

دائرة مركز دير مواس لها مقعد واحد ولم يحسم بعد موعد انتخاباتها



6-محافظة أسيوط مخصص لها 12 مقعد

دائرة اول اسيوط لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة مركز القوصية لها 4 مقاعد ويتنافس عليها 8 مرشحين

دائرة الفتح لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة مركز ابوتيج لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين



7 - محافظة سوهاج مخصص لها 14 مقعد



دائرة مركز سوهاج لها مقعدين ويتنافس عليه 4

دائرة مركز اخميم لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة المراغة لها مقعد ويتنافس عليه اثنين

دائرة طهطا لها 3 مقاعد ويتنافس عليه 6 مرشحين

دائرة مركز جرجا لها مقعدين ويتنافس عليه 4

دائرة مركز المنشاة لها مقعد ويتنافس عليه اثنين

دائرة مركز البلينا لها 4 مقاعد ويتنافس عليه 2

دائرة دار السلام لها مقعد ويتنافس عليه 2



8- محافظة الأقصر مخصص لها 3 مقاعد

دائرة قسم الأقصر لها مقعد يتنافس عليه اثنين

-دائرة مركز القرنة لها مقعد يتنافس عليه اثنين

دائرة مركز اسنا لها مقعد يتنافس عليه اثنين

9 - محافظة الوادى الجديد مخصص لها مقعدين

دائرة قسم الخارجة لها مقعد ويتنافس عليه 2

دائرة مركز الداخلة لها مقعد ويتنافس عليه 2



10 - محافظة بنى سويف لها 8 مقاعد

عدد الدوائر الانتخابية 4 وعدد المقاعد 8

دائرة مركز بنى سويف لها مقعدين يتنافس عليها 4

دائرة مركز ناصر لها مقعدين بتنافس عليها 4



دائرة مركز إهناسيا لها مقعد يتنافس اثنين



دائرة مركز ببا لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين