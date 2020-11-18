شكرا لقرائتكم خبر عن بينها منع «الملابس المقطعة والقصات الغريبة».. «صيدلة القناة» تعلن التقاليد الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس شروطا للالتزام بالتقاليد الجامعية والاحترام والالتزام داخل الجامعة.
ونشرت الكلية بيانًا رسميًا للدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، أعلن فيه شروطا حددتها الجامعة والكلية لطلابها، وأبرزها الحفاظ على المظهر العام الخاص بالملابس، ورفض أي بنطلونات أو قمصان مقطوعة، وأى ملابس شفافة، والحفاظ على النظافة فيما يتعلق بالملبس أو الشعر، وعدم السماح بأى قصات غريبة أو مثيرة داخل الحرم الجامعى.
وقال الدكتور محمد شقيدف إن الجامعة محراب علم ويجب احترام التقاليد الجامعية التي تعكس صورة مصر الحقيقية كبلد له تقاليد جامعية عريقة تحترم العلم والمجتمع ولا تسمح بالخروج عنها في الوقت الذي تحترم فيه حرية الجميع في التعبير عن شخصيته مادامت تحترم المجتمع.
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