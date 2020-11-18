شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال صيانة شارع 15 من آثار السيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محافظ مطروح شارع ١٥ استمرارا لمتابعة استكمال رفع مستوى كافة الشوارع المنخفضة لمنع تراكم مياه الأمطار وحماية المنازل والمواطنين مرورا حتى طريق الوادى، مع الإسراع في إنهاء اعمال تركيب مواسير شبكة الصرف الصحى وإنهاء تسوية وتمهيد الشارع الرئيسي.
وكان شارع 15 قد تأثر بشكل بالغ من أثر السيول التي تراكمت على الشارع حيث أن السيل انجرف من خلف الشارع بشكل متسارع مما أدى إلى هبوط أرضى في عدد من الأماكن المتفرقة في الشارع وتوقفت على أثره الحياة للسكان بشكل لافت.
واتخذ محافظ مطروح اللواء خالد شعيب عدة اجراءات سريعه لاعادة الشارع إلى طبيعته مع العمل على تفادى أي اثار جديدة يمكن أن يحدثها السيل في الشارع مرة أخرى.
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