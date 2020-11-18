شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: منعت أولادى من زيارة محمود ياسين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة شهيرة، إنها خشيت على الفنان محمود ياسين قبل رحيله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذا منعت أولاده وأحفاده من زيارته.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة «الحياة»، «خفت عليه من الكورونا ومنعت الأولاد من زيارته.. هو مناعته كانت ضعيفة جدا.. كنت بخليهم يشوفوه من بعيد ويسلموا عليه من بعيد لبعيد».

وتابعت: «عندما كنت أغضب الفنان الراحل محمود ياسين كنت أذهب إليه وأقوله حقك عليا يا حبيبي وأبوسه وأطيب خاطره، وأن محمود ياسين كان مؤدب وخلوق مع اهل بيته قبل الناس اللى بره، وأن سر استمرار حياتهم الزوجية التفاهم بينهم»، مضيفة: «أنا ضحيت بالتمثيل من أجل محمود ياسين والأولاد».

واستطردت: «اتخطبت لمحمود ياسين وأنا في ثانية معهد تمثيل، وأثناء تصوير فيلم صور ممنوعة كان بيقولي إنتى لازم تقفى معايا وفي ضهري وأنا بطلع السلم وأنا وافقت».