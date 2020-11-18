شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة حماية الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الثلاثاء المهندس مدحت حنا بطرس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد والمهندس العربى القشاوى رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة والمهندس أيمن أحمد عبدالفتاح مديرعام حماية الشواطئ بمطروح ومديرى الادارات المعنية بالمحافظة، وذلك في إطار استعراض جهود الهئية وتعاونها في تنفيذ الألسنة الصناعية لحماية عدد من شواطئ مطروح من خلال تنفيذ مشروعين أحدهما برأس خليج مرسى مطروح والاخر بشاطئ الابيض

حيث يقوم المشروع الأول يقوم على حماية وتطوير شاطئ خليج مدينة مرسي مطروح من خلال إقامة خمسة رؤوس حجرية داخل البحر مائلة على خط الشاطئ بأطوال من 55 متر إلى 70 متر ومسافات بينية حوالي 200 متر ،وتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

أما المشروع الثانى ،يهدف إلى حماية شاطئ الأبيض بمطروح كمرحلة أولي وهو عبارة عن خمسة رؤوس حجرية داخل البحر على شكل حرف T بأطوال من 50 إلى 75 متر ومسافات بينية 300 متر والمقرر الانتهاء منها في ابريل القادم كمرحلة اولى مع استكمال المرحلة الثانية تجاه الشرق.

وتهدف هذه المشروعات، بالإضافة إلى حماية الشواطئ من عوامل النحر مع استرجاع طبيعة الشاطئ من خلال تكوين الرسوبيات للرمال خاصة في ظل التغيرات المناخية ومايصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، والتى أدت إلى تأكل اجزاء من الشواطئ بمدينة مرسي مطروح.



كذلك حماية المنشآت والاستثمارات الساحلية والحفاظ على الشاطئ الرملي، بالاضافة إلى أن تلك الرؤوس سيكون لها عائد اقتصادى للأهالى والمحافظة مع كونها ستكون مزاراً ومتنفساً للأهالي والمصطافين

بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود الهيئة في حماية شواطئ المحافظة خاصة التي تعانى عوامل النحر والحفاظ على أجمل الشواطئ الساحلية التي تتميز بها مطروح عالمياً مع تأكيد التعاون المستمر مع الهيئة