شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «هنجملها» تهدى 180 شجرة مثمرة لمركز التدريب المهني بالطود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة والمهندس محمد قبطان منسق مبادرة «هنجملها»علي مستوي الجمهورية بزيارة مركز التدريب المهني بالطود التابع لمديرية القوي العاملة بالأقصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رضا عطالله المدرس بكلية الآثار ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية والأستاذة مني عبدالعال مدير إدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة وجهاز شئون البيئة بالأقصر ومدير عام القوي العاملة والعاملين بالمركز، وخلال الزيارة قام المجموعة بجولة تفقدية داخل المركز، واهداء مدير المركز 180 شجرة مثمرة وذلك في إطار المبادرة والبروتوكول المبرم بين جامعة الأقصر والمبادرة.

كما قام الدكتور محجوب بتدشين أول شجرة مثمرة بالمركز . وفي نهاية الزيارة قام مدير عام القوي العاملة بالإنابة عن وزيرالقوي العاملة بإهداء سيادته درع الوزارة تكريماً لسيادته علي الجهد المبذول كما قام بإهداء درع أخري لمنسق المبادرة . الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.