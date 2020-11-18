شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد مسار السيل بوادى التويويع بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مساء اليوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح طريق الوادى حتى مخر وادوى تويويع حيث يقام سد ترابى لتحويل مجرى السيل.

وأشاد بأعمال السد وفنى اللودر القائم على الاعمال حيث تقوم فكرة السد على تحويل مجرى السيول بعيدا عن المنازل وجارى تبطين السد مع إمتداده للمسافة الآمنة تجاه المزارع.

ووجه محافظ مطروح بالدك الجيد للسد الترابى لتحمله لمقاومة تيار المياه ،و بازالة كافة الاسوار في مجرى السيل ومنع أي إقامة مبانى مخالفة في مهدها.