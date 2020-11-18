شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: تأثرت بالسحر في حياتي ومحمود ياسين فوجئ بحجابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة شهيرة انها كانت تسمع عن ان هناك سحر واعمال في الوسط الفني لكنها لا تفكر فيها طالما لم تؤثر على حياتها وزوجها وأولادها.

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، انها في سنة كانت عاملة اكبر توزيع في الفيديو واخذت جوائز كتير، وفجأة لقيت نفسي مش قادرة اضع مكياج على وجهي واشعر بشكشكه في وجهى، حتى انى سافرت باريس وقالوا لى معندكيش حاجة .

و تابعت شهيرة ان هناك اشخاص لما عرفوا اللى حصل لى قالوا لى دا سحر وفلانه هي اللى عملته لانها متخصصة في السحر والاعمال، لكن انا مقدرش أكد ده .

وعلى جانب اخر قالت الفنانة شهيرة محمود ياسين فؤجئ بحجابى ولم يعترض وقال لى بس انتى عارفه انك كده هتبطلى التمثيل وما ينفعش .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور انه كان مندهش جدا من القرار لانه عارف انى بحب التمثيل اد ايه لكنى كنت مصره على قرارى .