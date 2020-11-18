شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد شارع الإذاعه بالكيلو 4 قبل رصفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد محافظ مطروح شارع الاذاعة بالكيلو ٤ والذى يجرى حاليا اعادة تمهيده وتوسعته ليكون طريق مزدوج مع مراجعة كافة اعمال البنية التحتية واعمدة الانارة الكابلات وعمل جزيرة وسطى باتساع متر، موجها بالاسراع في أعمال إزالة مخلفات تركيب مواسير شبكة الصرف الصحى والردم الجيد طبقا للمواصفات من خلال التنسيق بين مجلس مدينة مرسي مطروح وجهاز مشروعات الصرف الصحى، كذلك توفير صندوق قمامة ومراجعة كابلات الكهرباء وتغيير عمود انارة باحد الشوارع الجانبية لشارع الإذاعة، كذلك عمل الرسم الهندسي والتنسيق مع الجهات المعنية لتوسعة الشارع في الجزء الموازى لسور الاذاعة بما ييسر حركة المواصلات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وبما لا يحجب الرؤية السير في الاتجاهين عند التقاطع مع سور الاذاعة، مؤكدا على سرعة الإنتهاء من الأعمال مع طمأنة المواطنين بالجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة بالمنطقة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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