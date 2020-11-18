محافظ الاقصر يزرع شجرة امام ديوان المحافظة ضمن مبادرة« هنجملها»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شارك المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر في مبادرة "هنجملها" والتي انطلقت علي مستوى الجمهورية حيث زرع المحافظ شجرة امام ديوان عام محافظة الأقصر وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر والمهندس محمد قبطان منسق مبادرة هنجملها علي مستوي الجمهورية. تهدف المبادرة إلي تجميل محافظة الأقصر بـ 1200 شجرة مثمرة تتضمن أشجار زيتون وليمون وتين . وأكد المحافظ اهمية مباردة هنجملها ل زيادة المساحات الخضراء مشيدا بدعم وزارتي التعليم العالي والبيئة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الاشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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