شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الأشعة بجامعة المنصورة: مصر بها علماء تستطيع مواكبة العالم والتقدم عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

35 عامًا هو مشواره في حياته العلمية في مجال الأشعة والتصوير الطبي، وتوجت بعدة جوائز، كان أهمها اختياره الخامس ضمن أفضل علماء العالم في مجال تخصصه، هو الدكتور أحمد عبدالخالق، رئيس قسم الأشعة، وأستاذ قسم الأشعة التشخيصية، بكلية الطب جامعة المنصورة.

وقبل حصوله على المركز الخامس عالميًا، حصل «عبدالخالق» العام الماضي على جائزة اسكوبس «Scopus» للعلوم الطبية والصحة لعام 2019، بعد أن حصل على أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية في مصر في مجال المجال الإكلينيكي للعلوم الطبية والصحة.

و«اسكوبس» هي أكبر قاعدة بيانات دولية لملخصات الاستشهادات العلمية الخاصة بدار النشر الدولية «إلسيفير» EL SEVIER.

كما حصل على جائزة الدولة للتفوق عام 2017 عن مجمل أبحاثه العلمية في مجال الأشعة والتصوير الطبي، حيث أنجز 186 بحث علمي منشورين على مواقع سكوبس العالمي وh-index وأشرف على 100 رسالة علمية.

وبدأ «عبدالخالق» مشواره العلمي والبحثي ببعثة لأمريكا لمدة عام، أعقبه بعد عودته لمصر بأول بحث علمي له رفضته 8 مجلات علمية بسبب سوء كتابته، وكانت النتيجة أنه قدم بعدها عشرات الأبحاث التي تم نشرها عالميًا، وكان لها تأثير إيجابي في مجال الأشعة.

ويؤكد في كل محفل علمي أن مصر بها علماء وعقول تستطيع أن تتقدم وتواكب العالم وتتقدم عليه، ولكنها تحتاج لدعم وإمكانيات، ومن قبلها إهتمام من العلماء بمجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن اختياره الخامس على مستوى العالم في مجال تخصصه تكريم للعلماء المصريين جميعًا، مؤكدًا أنه لا يوجد مستحيل لدى العالم المصري طالما كان عنده شغف واهتمام بالبحث العلمي.

وقال «عبدالخالق» لـ«المصري اليوم»: «لم أتخيل أن أكون الخامس على مستوى العالم، فبكيت وسجدت لله شكرًا على توفيقه لي أنا وفريق العمل، وهي مكافأة من ربنا لي أن أكون من أفضل علماء العالم في مجال تخصصي».

وعن ارتباطه بقسم الأشعة، قال: «بدأ ارتباط بالطب وخاصة بالأشعة لأن والدي كان ثاني رئيس لقسم الأشعة في كلية الطب جامعة المنصورة، وكنت متفوق في دراستي، وتوفي والدي وأنا في امتحان البكالوريوس بعد معاناة مع المرض حوالي 4 سنوات، في هذه اللحظة قررت أن ألتحق بقسم الأشعة حتى أكمل مسيرة والدي».

وتابع: «زاد إهتمامي بالبحث العلمي عندما توجهت في بعثة لأمريكا لمدة عام، ورأيت كيف يكون هناك شغف البحث العلمي، ورجعت وبدأ مشواري البحثي، وبدأته ببحث رفضته 8 مجلات علمية، كانت كل مرة تسجل ملاحظات عليه أساسها الصياغة، وبعدها تعلمت كيف أعرض البحث والنتائج، لأن من الممكن أن يقدم العالم بحث ممتاز، لكن عند كتابته تضيع الفكرة أو النتيجة، ولذلك بدأت تعليم أولادنا في القسم كيفية كتابة البحث، وعرض الأفطار، ونتائجها، ولدينا عقول عظيمة يمكنها تغيير خريطة العالم العلمية، لكنها تحتاج لدعم وإمكانيات».

وأضاف: «الدولة مهمتة بالبحث العلمى لكن للأسف الإمكانيات تقف عائقا أمام كثير من الأبحاث لذلك نتجه حاليا لأبحاث تناسب البيئة والإمكانيات وهنا في مصر عندنا مميزات مش في الخارج وهى المرضى لأمراض متعددة بحيث نقدر ندرس طبيعة المرض وتطوره وكذلك علاجه ولكن وفق أخلاقيات البحث العلمي وعندنا في جامعة المنصورة لجنة لأخلاقيات البحث العلمى وقبل أي بحث لابد من الحصول على موافقتها».

وعن حصوله على ترتيب الخامس في أفضل علماء العالم قال: «هذا نتاج مجهود جماعي لقسم الأشعة شارك فيه كل العاملين بالقسم فالبحث العلمى يحتاج لعمل جماعي يضم باحثين وفنين ولكل شخص دوره الذي يكلل في النهاية بنجاح الفريق».

وأضاف «حصول علماء من جامعة إقليمية مثل جامعة المنصورة على ترتيب عالمي بيعطى ثقل لهذه الجامعات دوليا خاصة أنه أصبح من أساسيات الترقيات النشر الدولي ولا يتم النشر الدولي إلا للأبحاث المفيدة والحقيقية وجامعة المنصورة خلال الأعوام القليلة الماضية أصبحت مهمته جدا بالبحث العلمي»

وعن مجال الأشعة قال «أصبح له استخدامات عديدة في تشخيص الأمراض والأبحاث العلمية والدراسات في الأشعة التشخيصية والرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، تم الاستفادة منها في تشخيص الأورام الحميدة والخبيثة والمتابعة بعد العلاج وخاصة في المخ ومنطقة الرقبة بدقة، وكما أنه يوجد أشعة تداخلية في العلاج مثل الأورام وهذه مجالات جديدة ومصر تسير بالتوازى مع العالم في مجال الأشعة ويجب أن نكون شركاء وليس مجرد تابعين أو ناقلين للبحث وهذا ما نسعى لتطبيقه هنا في مجال الأشعة وتم دعم مستشفيات جامعة المنصورة بأجهزة أشعة تتخطى قيمتها 100 مليون جنيه وآخرها جهاز للكشف عن الأورام هو الوحيد في المستشفيات المصرية وسوف يتم تشغيله خلال شهرين في مركز الأورام بجامعة المنصورة»

وأضاف «أتمني أن تتبنى جامعة المنصورة بدعم من وزارة الصحة والتعليم العالي، أولا إنشاء مركز متخصص للأشعة، يتكون من 8 أدور يكون به جميع أنواع الأشعة وجميع الأجهزة بحيث يتجه المريض لهذا المكان لعمل أي أشعة بعيدا عن المراكز الطبية، وثانيًا: ربط جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية بشبكة واحدة عليها بيانات المرضى جميعًا، وخاصة الأشعات لمعرفة التاريخ المرضى لأى مريض في أي مكان»

ووجه رسالة لشباب الباحثين، قائلا: «مفيش حاجة اسمعها مستحيل، ولا تفكر في الجائرة، وحاول تشتغل في الممكن وخطوة بخطوة هاتوصل والاهتمام بالبحث العلمي وإنجاز الدراسات ليس بالصعبن كما يتصور البعض، ولكن بالاجتهاد والتركيز والتحلي بروح الفريق، تمتلك مفتاح النجاح ويصبح الصعب سهل».

«المصري اليوم» تحاور الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة بالطب النووي بجامعة المنصورة

«المصري اليوم» تحاور الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة بالطب النووي بجامعة المنصورة

«المصري اليوم» تحاور الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة بالطب النووي بجامعة المنصورة

«المصري اليوم» تحاور الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة بالطب النووي بجامعة المنصورة

«المصري اليوم» تحاور الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة بالطب النووي بجامعة المنصورة

«المصري اليوم» تحاور الدكتور أحمد عبد الخالق رئيس قسم الأشعة بالطب النووي بجامعة المنصورة