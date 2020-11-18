شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: رامى إمام كان يتمنى مشاركة محمود ياسين مع عادل إمام في عمل فني 2014 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة شهيرة، سر رفض نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، مشاركة والده للفنان عادل إمام، إحدى أعماله الفنية في 2014.

وقالت خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «عمرو رفض بسبب تقدم والده في السن وقال لي إن والده كبر في السن، ويحتاج لشخص معه في كل مشهد».

وأضافت: «رامي إمام كان مصر على تواجد محمود في العمل، وكان يقول لي كنت أتمنى أن يكون في السي في بتاعي إنني أخرجت لمحمود ياسين».

كما أشارت إلى انها ارتبطت في سن مبكرة وكانت تفكر في مسيرتها ومشوارها الفني فقط.

وتابعت شهيرة أن النجم الراحل احمد زكي من اقرب الاصدقاء لي، وتكلمت معاه في ان محمود ياسين يريد الارتباط بي فقال انه شخص محترم وان كان يريد الزواج وافقي وغير ذلك لا.

وأضافت إلى أن أحمد زكى ذهب من ورايا المسرح لمحمود ياسين وقاله شهيرة دى بنت بلدى من الزقازيق وهي السبب في انى ادخل معهد التمثيل ولو انت بتحبها بجد أتقدم لها .