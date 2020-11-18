شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يدعم المنتج الفني محمد إسماعيل ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حرص الفنان عمرو دياب على دعم ومساندة المنتج الفني محمد إسماعيل في أزمته الصحية. وقام «الهضبة» عبر حسابه الرسمي بتويتر بإعادة نشر تغريدة تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية والتي جاء فيها:«يجري أخي وصديقي الاستاذ محمد اسماعيل عملية جراحيه حساسه الان في نفس المستشفى أدعو له بنجاحها وبالشفاء»، وعلق عمرو دياب:«اتمني لصديقي حماده اسماعيل الشفاء العاجل الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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