شكرا لقرائتكم خبر عن آخر خسوفات 2020.. الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظل للقمر 30 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرة الأرضية على موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الإثنين 30 نوفمبر 2020، ويتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريا، وهو آخر الخسوفات بـ 2020، ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها "قارة أورويا ما عدا معظم الجزء الشمالى منها – قارة أسيا ما عدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية".

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات وإحدى عشر دقيقة تقريبا، ولا يمكن رؤيته فى مصر لأن القمر سوف يكون تحت الأفق أثناء حدوث الخسوف.

ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.