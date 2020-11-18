متحدث الرئاسة: المخازن الاستراتيجية للسلع تكفى 6 أشهر لمواجهة أى طوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن فكر واستراتيجية الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يختلف عن فكر الأفراد فى إدارة الدولة والمشروعات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الدولة تستهدف من المشروعات القومية توفير فرص عمل والاكتفاء الذاتي ورفع مستوى المعيشة، مضيفا أن المخازن الاستراتيجية للسلع لمواجهة أى طوارئ تكفي لمدة 6 أشهر.

وأشار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أكبر مدينة للفنون والثقافة في الشرق الأوسط وتمثل أضافة ثقافية كبيرة لمصر.

وأكد، أن الرئيس السيسي يتابع المشروعات القومية بصورة مستمرة وأن والمشروعات القومية تغطى جميع المحافظات مصر.

وتابع، أن هناك أهدافا أخرى للمشروعات القومية بجانب العائد الاقتصادى، وأن القروض يتم استخدامها في المشروعات إنتاجية وتنموية.

وأكد، أن القروض تستخدم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية لمصر، مؤكدا أن الحوكمة الشديدة تمنع أهدار الموارد فى المشروعات القومية الكبرى.