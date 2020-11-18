شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعيد نشر مقالات وصور لأنصاره المشاركون فى مسيرة "لنجعل أمريكا عظيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب صور ومعلومات عن تجمعات نظمها أنصاره لصالحه، والتى كتب عليها أنه من الأحداث التى لا تغطيها وسائل الإعلام الأمريكية.



تجمع لصالح ترامب

وقال الموقع الذى أعاد ترامب مشاركته، توافد عشرات الآلاف من أنصار ترامب على "مسيرة مليونية لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" المحيطة بالمحكمة العليا في واشنطن العاصمة يوم السبت. في حين أن وسائل الإعلام الخاصة بالشركات بذلت قصارى جهدها للتقليل من أهمية المسيرة من خلال الادعاء الكاذب بحضور "المئات" فقط ، فإنها بالمثل لم تقدم تغطية تذكر لتجمعات ترامب العضوية التي اندلعت في المدن والبلدات عبر أمريكا أمس تضامناً مع مسيرة العاصمة.



تجمع لترامب

أعاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب نشر مقال لتاكر كارلسون يقول فيه إن هناك أصوات لأشخاص ماتوا بالفعل تم الإدلاء بها فى الانتخابات الأخيرة، وكتب على المقال المنشور فى فوكس نيوز "أموات صوتوا".

وقال كارلسون فى مقاله إنه مر أكثر من أسبوع منذ الإدلاء بالأصوات النهائية وما زال العديد من ناخبي دونالد ترامب البالغ عددهم 72 مليونًا يعتقدون أن هذه الانتخابات كانت غير عادلة في الأساس. إنهم محقون في ذلك. غير الديموقراطيون الطريقة التي صوتنا بها بالكامل في هذه الانتخابات. لم يكن نظامنا أكثر تشويشًا من أي وقت مضى ولم يكن أبدًا أكثر عرضة للتلاعب.

هل كان هناك تزوير في الأسبوع الماضي؟ نحن نعمل على هذا السؤال منذ ليلة الانتخابات. لقد حاولنا توخي الحذر والدقة عند الإبلاغ عن ذلك. في لحظات كهذه ، الحقيقة مهمة أكثر من أي وقت مضى. يمكن أن تسبب الادعاءات الكاذبة بالاحتيال قدرًا من الضرر مثل الاحتيال نفسه ، وآخر شيء تحتاجه أمريكا الآن هو المزيد من الضرر.

وقال "ما نحن بصدد إخبارك به دقيق. إنها ليست نظرية. لقد حدث ، ويمكننا إثبات ذلك. يمكن للمؤسسات الإخبارية الأخرى إثبات ذلك أيضًا. لقد اختاروا ببساطة عدم القيام بذلك. كان موقف وسائل الإعلام للشركات في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع بسيطًا للغاية: لم يكن هناك تزوير في التصويت. يقولون ذلك مرارًا وتكرارًا ، ولكن ما الذي يتحدثون عنه بالضبط؟ لن يخبروك. لذلك سنخبرك الآن."

وأضاف أن أقل من 15000 صوت يفصل دونالد ترامب عن جو بايدن في ولاية جورجيا. إنه قريب بما يكفي لدرجة أنه يستحق أن تكون محددًا بشأن ما حدث هناك. أكد وزير خارجية جورجيا الآن أنه سيكون هناك إعادة فرز يدوية لجميع الأصوات المدلى بها.