شكرا لقرائتكم خبر عن زوكربيرج: نعامل ترامب مثل أى مستخدم آخر.. ودورسى: سيعامل كذلك بعد الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤسس فيس بوك، مارك زوكربيرج ردا على السناتور مازي هيرونو، إن شركته تعامل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بنفس المعايير مثل أي مستخدم آخر.

وأضاف زوكربيرج: "فيما يتعلق بالرئيس ترامب والمضي قدمًا، هناك عدد صغير من السياسات، حيث لدينا استثناءات للسياسيين وفقًا للمبدأ الذى يجب على الناس سماع ما يقوله المسئولون المنتخبون، لكن الغالبية العظمى من سياساتنا ليس لها استثناءات تستحق النشر."

وتابع:"لذلك إذا كان الرئيس أو أى شخص آخر ينشر خطاب الكراهية أو العنف أو ينشر محتوى ينزع الشرعية عن الانتخابات أو أشكال التصويت الصالحة، فإن هؤلاء سيحصلون على نفس المعاملة مثل أى شخص آخر يقول هذه الأشياء وسيظل هذا هو الحال."

ومن جانبه، أخبر رئيس تويتر جاك دورسي السناتور مازى هيرونو، أن ترامب لن يتلقى معاملة خاصة من الشركة بمجرد مغادرته البيت الأبيض.

قال دورسي إن تويتر سمح للقادة العالميين بمزيد من الحرية مع تغريداتهم حتى لو انتهكوا شروط خدمة الشركة.

قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا إن تويتر لم يحذف مثل هذه التغريدات ولكنه أبطأ من إمكانية مشاركتها على المنصة، وأكد أن ترامب لن يتمتع بهذا الامتياز بمجرد تركه لمنصبه، مضيفا: |لذا إذا لم يعد الحساب فجأة قائداً عالمياً، فإن هذه السياسة المعينة تختفي".