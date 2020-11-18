شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخصص مراقبين لمنع دخول الركاب بدون كمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، شرطة مترو الأنفاق تمنع أى راكب من دخول المترو بدون ارتداء الكمامة، ولكن بداية من يوم السبت المقبل سيكون هناك أكمنة ثابتة ومتحركة سيتم منع ركوب أى أحد دون ارتداء الكمامة، كما أن هناك أكمنة سرية داخل القطارات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن هناك مشرفين فى مداخل ومخارج المحطات، وهناك منافذ لبيع الكمامات سعر الواحدة 3 جنيهات، مشيرا إلى أن هناك مواطنين يخلعون الكمامات بعد دخول المترو.
وشدد المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، على أن الغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه حد أقصى.
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