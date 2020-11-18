شكرا لقرائتكم خبر عن تركى "بجم" يمزق القرآن الكريم فى بث مباشر وسط صمت نظام أردوغان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، مقطع فيديو لشاب تركى يدعى إبراهيم أطاباي، أثناء تمزيقه القرآن الكريم، ووفقًا لمقطع الفيديو يخرج الشاب التركي في بث مباشر على موقع مقاطع الفيديو يوتيوب، ويعلن عن تمزيق كل صفحة من القرآن الكريم، وهو ما ينفذه في الفيديو.

وذكر موقع تركيا الآن أنه لم يصدر من السلطات التركية أى تعليق أو تحرك، نحو الواقعة التى أدانها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.