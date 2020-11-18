شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: تفسير الأحلام "سمك لبن تمر هندى".. ومفيش منامات للاستخارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية، إن الحديث عن تفسير الأحلام من قبل الأشخاص الذين يظهرون على الشاشات ما هى إلا "سمك لبن تمر هندى"، لأنه لا يوجد شئ اسمه تفسير أحلام.

أضاف مبروك عطية، فى حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حذر من الحديث عن رؤية الشر في المنام أو الإفصاح عن أى حلم يرى صاحبه أن به ضرر، حتى لا تتحقق، وإذا أفصح صاحب الحلم عما رآه سيتحقق كما شاهده في المنام.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أن البعض يدعى رؤية الرسول الكريم في اليقظة وهذا دجل، متابعا: "الخير فى المنام من الله، والشر من الشيطان، ومن المستحيل أن يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأمر في المنام لأنه علمنا الدين فى الأحاديث".

وأشار عطية، إلى أنه لا يوجد علاقة بين ما يرى فى المنام وصلاة الاستخارة على الإطلاق، مبينا: "مفيش للاستخارة منامات.. لأن الاستخارة دعاء لا علاقة لها بالمنام وإذا رأى الإنسان شئ له علاقة بما ذكره في الاستخارة فإن الشيطان بيضحك على الشخص.. والاستخارة مش بالإحساس ولا يأتى بعدها أحلام".