شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: المستفيدون من تكافل وكرامة 14 مليونا بإجمالى 18.5 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: "إن برنامج تكافل وكرامة من برامج الوزارة الرئيسية، ويشرف عليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشكل شخصي، وإجمالي المستفيدون من الدعم النقدي لـ تكافل وكرامة هو 3.6 مليون أسرة حوالى 14 مليون مواطن بـ 18.5 مليار جنيه".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال لقاء حوارى، اليوم الثلاثاء، ببرنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن على فضائية إكسترا نيوز، أنه يجرى تحديث دوري لقاعدة بيانات المستفيدين للتأكد من استمرار أحقيتهم فى الاستفادة من "تكافل وكرامة"، ومن ثم مراجعة ما يقرب من مليون أسرة للتحقق من استمرار أحقيتها في الاستفادة من الدعم.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة ستبدأ فى التركيز على الأيتام والسيدات فوق الخمسين بدون عائل، كي يتم إدراجهم بأعداد كبيرة في تكافل وكرامة، وهناك اهتمام بأطفال مؤسسات الرعاية، وسيتم إدراجهم ضمن المستفيدين.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مبادرة حياة كريمة هي برنامج رئاسي للاهتمام بالقرى الفقيرة، ويستهدف تنمية 1000 قرية من القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، وتم تقسيمها لمراحل والانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير 143 قرية، حيث يتم استهداف رفع كفاءة المنازل وإرسال قوافل طبية متنقلة وإنشاء حضانات للأطفال.