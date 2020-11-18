شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن: قانون "الإعاقة" خطوة نحو الأمام لتغيير أوضاع ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تهتم بشكل خاص وتقدر وتثمن الأشخاص ذوى الإعاقة، ونشرف بخدمتهم والتعاون معهم من أجل كفالة حقوقهم، مؤكدة على أن النهضة التى حدثت مؤخرا فى التأهيل وحماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بدأت مع قانون الإعاقة رقم 10 الذى صدر فى 2018، لأنه بعد أن جاء ذلك القانون بحقوق كثيرة للغاية، مؤكدة على أن الوزارة تؤمن أن هذه الحقوق هي حق لهؤلاء الأشخاص.

وأضاف وزير التضامن الاجتماعى خلال لقاء حوارى، اليوم الثلاثاء، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن على فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة تبدأ بمن هم أكثر إعاقة أو أشدها، وان الفئات التى تهتم بهم الوزارة، هم الأشخاص الذين تعرضوا لبتر أو لشلل كلى أو نصفى، أو أي نوع من أنواع الإعاقة التى تعوقهم من الخروج إلى المجتمع، أو التعلم، أو إدماجهم فى سوق العمل.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن الوزارة تعمل على طرفين، الطرف الأول هي المدارس مع الزملاء المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالى، على دمج الأطراف ذوى الإعاقة، وكذلك العمل مع القطاع الحكومى والخاص والتأكد من أن نسبة الـ 5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة موجودة، ولذلك مهتمين بمجال الأطراف الصناعية للتغلب على إعاقتهم و خروجهم إلى المجتمع.