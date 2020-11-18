شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز غرفة عمليات بالمرور تحسبا لظهور شبورة وهطول أمطار بالطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب غرف عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة كاميرات مراقبة وتواجد الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، تحسبا لظهور أى أمطار أو شبورة بالمحاور، كما يتم مراقبة حركة السيارات لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وحذرت إدارة المرور من السير برعونة على الطرق تحسبا لنزول الأمطار بكافة الطرق ومحافظات القاهرة الكبرى، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين، مشيرة أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

ونصحت إدارة المرور بمضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق.

وحذرت إدارة المرور من السرعات الزائدة خلال الأمطار، لأنها تجعل السائق يفقد السيطرة على المركبة والاصطدام بسيارات أخرى، تكون متواجدة بالطرق لذلك يجب التهدئة خلال سوء الأحوال الجوية منعا لسقوط أى مصابين نتيجة أى حوادث، كما شدد على تعاون السائقين مع رجال المرور أثناء السير على الطرق والالتزام، بقرارات الغلق لحين إعادة فتح الطرق لأنها تقى المواطنين من الحوادث.

ويتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من "السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش".

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.