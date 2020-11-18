شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد الغفار لـ"الحياة اليوم": مصر أنفقت 120 مليار جنيه لتطوير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى: "لدينا قيادة سياسية مؤمنة بأهمية الاستثمار بالبشر، وأهم عامل من عوامل الاستثمار في البشر هو التعليم الجيد، وبلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالتعليم إلى 120 مليار جنيه مصري، منهم 12 مليار جنيه تم توجيهم للمراكز البحثية والبنية التحتية المعلوماتية، وكانت مصر قبل ذلك ليست موجودة في التصنيف الدولي في التعليم العالي، ودلوقتي بنجدد الاتفاقية مع شركة ميكروسوفت لدعم البنية المعلوماتية".

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن طلاب العلم قديما كانوا يرتحلون ليلتقون بالعلماء، مشيرا إلى أن وجود عدد كبير من العلماء المصريين تم تصنيفهم من العلماء الأكثر تأثيرا فى العالم، يعنى أن الجامعات المصرية متميزة، لأنها أخرجت علماء متميزين.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الـ 396 عالما مصريا ليسوا في تخصص واحد، وإنما في مختلف التخصصات العامة والدقيقة، مثل الطب والعلوم الدقيقة والعلوم النظرية، وخلال الفترة من 2017 حتى عام 2020 حجم القفزة التي قفزتها الجامعات المصرية، هو شيء عظيم يدعو للفخر".