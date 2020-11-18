قائمة انقطاعات الكهرباء اليوم الأربعاء بأحياء ومراكز الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، فإنه سيجرى اليوم الأربعاء إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وفيما يلى بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة: المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزة خلف مساكن أبو النمرس شارع اولاد يوسف شارع جامع الرسالة شارع الكنيسة شارع مساكن أبو النمرس - ترسا - أبو النمرس شارع الشلايش شارع ترسا عزبة مدكور شارع مسجد الحمد شارع طريق عزبة مدكور شارع امتداد الشلايش شارع المدرسة العمومى شارع طريق أبو النمرس المنيب شارع أحمد المكانيكى ترسا أبو النمرس المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الهرم 1 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الهرم 1 منطقة العمرانية الغربية شارع الشاعر وجمال نظير وكمال هويدى وخاتم المرسلين عماره 55 خفرع وبنزينة الريان شارع خاتم المرسلين وشارع كمال عبد الحافظ وعمارات خليفه شارع جمال الدين وشارع أبو ربيع وشارع شكرى حنين المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات الجيزة 1 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات الجيزة 1 منطقة الجفارة بالواحات البحرية شارع ناهيا العمومى برك الخيام شارع زكى الحاوى ناهيا مزارع برقاش المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2 من قطعه 199 إلى 206 حدائق أكتوبر وقطعة 82 وقطعة 189 وقطعة 188 وقطعة 193 وقطعة 192 وقطعة 94 وقطعة 191 وقطعة 194 تاون هاوس من 100 إلى 110 من عمارة 109 إلى 112 من 102 إلى 107 ومن 129 إلى 135 ومن 87 إلى 98 ومن 44 إلى 149 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 1 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 1 مجاورة 13 غرب سوميد د

​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة ​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة هندسات العياط الصف وأطفيح برويش عزبة العبسى بيدف عزبة على بك العياط منطقة الأمير بالعياط عزبه على بيك بالعياط المنطقة الشرقية بالعامرية العياط عزبه أبو رشيد بالبليدة العياط صول من الجهة الشرقية البحرية أطفيح منطقة أبو عبيد بالقبابات أطفيح منطقة أبو غريب بالقبابات مدخل الكداية أطفيح قريه المنيا وعرب أبو ساعد الصف منطقة مصانع فوق أسكر الصف شارع الكرنك ومنطقة التأمينات بالصف منطقة الشيخ سلامة وشارع الغاز الصف منطقة البوسطة أسكر الصف

​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشركات الشيخ زايد ​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشركات الشيخ زايد المحور المركزي والحى الثانى جامعة القاهرة مخصص

​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات بولاق الدكرور ​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات بولاق الدكرور منطقة مدينه هيئه التدريس عمارة 11 عمارة 13 مدرسة التحرير عمارة 7 عمارة 9 مدرسة طه حسين عمارات نقابة العاملين بالجامعة ومدرسة محمد فاروق وهدان

​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل ​المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل شارع التل شارع عشرة شارع محمد دبوس شارع داير الناحية من شارع المطار محطة الصرف الصحى من التل المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2 شارع على بن أبى طالب من شارع الهرم التعاون مبنى مركز المعلومات محطة المطبعة شارع الهرم محطة المطبعة شارع الهرم كايرو مول محطه المطبعة شارع محمود هريدى من شارع ترسا شارع المحولات شارع ترسا مع شارع المحولات المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات فيصل المناطق المتأثرة بالإدارة العامة شبكات فيصل شارع الرحمانية أولاد قاعود من المريوطيه مساكن حورس من المريوطية شارع عباس أنور من المريوطية شارع الهداية من كعبيش

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