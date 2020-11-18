شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: قررنا سحب قوات من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب قوات من أفغانتسان والعراق خلال الساعات المقبلة. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، خلال مؤتمر صحفى، سنخفض عدد قواتنا في العراق عند 2500 جندي. وتابع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، سنخفض عدد قواتنا في العراق عند 2500 جندي. ولفت كريستوفر ميلر، إلى أن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكى: قررنا سحب قوات من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.