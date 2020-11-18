شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مصر دولة رائدة فى مواجهة تأثير فيروس كورونا على المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الهيئة تعمل على التنسيق مع الحكومات والهيئات المختلفة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن الأعباء زادت على المرأة بعد تلقي الأطفال تعليمهم في المنزل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكملت عرب، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن مصر من الدول الرائدة في مواجهة تأثير فيروس كورونا على المرأة، موضحاً أن الهيئة تعمل على مواجهة التدعيات والأعباء الناتجة عن جائحة كورونا على المرأة.

وتابعت عرب، أن مصر فى صدارة الدول التى تعمل على ملف المساواة بين الجنسين ودعم المرأة، كما أن هناك العديد من المكاسب التى تحققت للمرأة المصرية خلال الفترة الماضية، قائلة: "الرئيس السيسى يدعم قضية المساواة بين الجنسين، نعمل على العديد من الأنشطة وتنفيذ حملات لرفع الوعى وتمكين المرأة".