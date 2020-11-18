برعاية مصرية.. اجتماع حركتى "فتح" و"حماس" لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برعاية مصرية كريمة وفى إطار الجهود المصرية المستمرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، عُقدت عدد من اللقاءات بين وفدين من حركتى فتح وحماس بالقاهرة؛ لمناقشة موضوعات المصالحة، حيث تم التفاهم على عدد من النقاط، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين خلال الفتره المقبلة لمناقشة الموضوعات العالقة كافة. وأكدت الحركتان على تثمينهما للجهود والرعاية المصرية المتواصلة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

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