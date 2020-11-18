شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد انطلاق قناة طلاب الثانوية الأسبوع الجارى بأفضل الكفاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من يعمل فى القنوات التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الجارى، من أصحاب الكفاءات ولديهم خبرة كبيرة فى تخصصاتهم المختلفة، مثل باقى زملائهم الذين يعملون فى القنوات التعليمية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لافتة إلى أن القنوات التعليمية يعتمد عليها الطلاب بشكل كبير ومهم خاصة مع استمرار جائجة كورونا ، ومن ثم يجب أن يقدم المحتوى الإلكترونى أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس حتى يستفيد جميع الطلاب بشكل متوزاى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال:

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص

- إضافة الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن

- انطلاق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- انطلاق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.