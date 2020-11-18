شكرا لقرائتكم خبر عن 13 أبريل 2021 أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل غرة شهر رمضان المبارك وفقا للحسابات الفلكية يوم 13 أبريل 2021، وبذلك يكون متبقيا على الشهر المبارك حوالى ما يقرب من 145 يوما.
وسيولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة وسبع دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ربيع الأول 1442هـ الموافق 15/11/2020م (يوم الرؤية).
والهلال الجديد يبقى فى سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفى مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 - 31 دقيقة).
ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكياً يوم الإثنين 16/11/2020.
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