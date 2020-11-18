شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر يشترى "ترسة" ويسلمها لمعهد علوم البحار: مهددة بالانقراض وميصحش أبيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود نجم، تاجر أسماك، أنه يتقابل بشكل مستمر مع صيادين، يكون معهم سلاحف نادرة، مشيرا إلى أن الصيادين بعضهم يرى أن أى شيء يدخل في شبكته حلال له ومن حقه بيعه، خصوصا أنه يتم أكل لحومها في بعض المجتمعات، بالإضافة إلى الاستفادة من عظام ظهرها في العديد من الصناعات.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا اشتريت السلحفاة لأني كنت عارف أنها مهددة بالانقراض، وأن وجودها مهم للتوازن البيئي لأنها بتاكل قناديل البحر وفي حال عدم وجودها هيكون في أعداد كبيرة منها، وأجريت اتصالا بالأستاذ أحمد عبد الحليم وقولتله أني معايا ترسة وعاوز أسلمها".

ومن جانبه قال أحمد عبد الحليم أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار: "بشكر أستاذ محمود على حرصه على تسليمها، وإحنا بناخد الترسة بنعالجها لو فيها جروح، وبعدها بنعمل لجنة وبنزلها البحر تاني، والبحر الأحمر به عدة أنواع من السلاحف، والسلحفاة المائية الخضراء اللي معانا دى رغم أنها أكثر الأنواع وجودا فى البحر الأحمر إلا أنها مهددة أيضا بالانقراض".

وتابع: "بتحتاج مياه بشكل مستمر، وممكن تفضل عايشة يوم أو يومين خارج المياه، وهى بتبقى حالتها متوترة لأنها مش موجودة فى المياه، إحنا بنهديها وبعدها بنرجعها البيئة بتاعتها مرة أخرى.