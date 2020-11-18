للمرشدين السياحيين.. رابط وخطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، في صرف الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد وأنه يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

يأتي صرف الدعم الاستثنائي بقيمة 500 جنيه لكل مرشد سياحي مقيد في وزارة السياحة وصادر له ترخيص بالعمل في مهنة الإرشاد السياحي، ويحمل كارنيه نقابة المرشدين السياحيين، حيث يأتي الصرف للمرشدين الذين صرفوا الدفعة الأولى فقط.

ويرصد "الخليج 365" خطوات الاستعلام عن الدعم وطرق الصرف على النحو التالي:

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا www.moss.gov.eg

ـ الضغط على أيقونة دعم المرشدين السياحيين من هنا http://study.edaegypt.org/tguides/.

ـ تسجيل الرقم القومي لمعرفة استحقاق المرشد للمنحة أم لا.

ـ التوجه بعد ذلك إلى مكتب البريد للصرف في حال الاستحقاق للدعم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي، جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار، والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن صرف منحة استثنائية للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل مرشد مسجل لدى الوزارة لمدة أربعة أشهر، وذلك دعما لأسرهم وتخفيفا للضرر الذي وقع بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية.

من ناحيته، قال الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري جراء جائحة كورونا، تشمل المرشدين السياحيين المصرح لهم بالعمل في الإرشاد السياحي، ويحملون كارنيه نقابة المرشدين السياحيين.

وأوضح شلبي، لمصراوي، أن وزارة السياحة كانت قد نسقت مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ لصرف الدعم العاجل للمرشدين، علمًا بأن الجهة المانحة لها الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأشاد رئيس قطاع الشركات، بتوجيهات الوزير بدعم ومساندة المرشدين السياحيين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للمرشدين بواقع 500 جنيه، جاء بتوجيهات القيادة السياسية.

تأتي المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من تباطئ اقتصادي وتجاري ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.