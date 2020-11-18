نائب وزير الصحة يدعو لتفعيل دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الزيادة السكانية الكبيرة تعتبر المشكلة الأولى التي تواجه جهود التنمية في مصر، حيث تؤثر تلك الزيادة سلباً على الفرد والمجتمع، ومن أكثر هذه التأثيرات السلبية " انخفاض مستوى الخصائص السكانية".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء عبر تطبيق زووم، خلال حفل إطلاق مشروع "عيلة عفية لمجتمع أقوى" الذي ينفذه مركز جون جرهارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة جون سنو، تحت رعاية المجلس القومي للسكان.

وأضاف، أنه على الرغم أن مشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة تمارس آثاراً سلبية خطيرة على المجتمع وجهود التنمية في مصر، إلا أن وجود ما يطلق عليه ظاهرة "الهبة الديموجرافية" يفتح نافذة الأمل، حيث تعمل مصر حالياً على تعظيم الاستفادة من تلك الظاهرة، من خلال التوظيف الجيد لطاقات الشباب، وتحويلها إلى سواعد تعمل وعقول تفكر.

وأكد أن المجتمع المصري مجتمعاً فتيا وشابا، حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 سنة ما يقرب من 61% من إجمالي السكان، كما يقع حوالي 27% من السكان ضمن الفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة، وتبلغ نسبة السكان في قوة العمل "سن 15 – 64" حوالي 62% وتبلغ فئة السكان من سن "0 – 14" حوالي 34 % من إجمالي السكان، والفئة العمرية من 15 – 35 حوالي 35 % وهذا يعني ضرورة تكثيف الجهود والاستعداد للنافذة الديموجرافية والتي تتطلب توفير عدد أكبر من الاستثمارات حتى تتم الاستفادة منها.

وقال نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الشباب يقع على عاتقهم النصيب الأكبر في بناء الدول ومواجهة تحدياتها، لذلك فقد تضمنت الاستراتيجية القومية للسكان محورا كاملا للشباب وصحة المراهقين؛ نعمل من خلاله بالتشارك والتشبيك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية؛ على بناء قدراتهم وتنميتها، بهدف إشراك هذه الشريحة المهمة في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه مصر، ومن بينها مشكلة الزيادة السكانية.

وأشار في كلمته إلى "مبادرة شباب مصر" التي ينفذها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتي أطلقت عام 2017، وننفذ حاليا المرحلة الثالثة منها بمشاركة 4 جمعيات طلابية، وهي الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب – مصر (IFMSA-Egypt)- الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)- الاتحاد المصري لطلاب العلاج الطبيعي (EUPTS)- الجمعية المصرية العلمية لطلاب التمريض وحديثي التخرج (ENNSSA). حيث تشتمل المبادرة على برامج تدريبية للطلبة بهدف تأهيلهم ، لتوعية أقرانهم من الشباب بكافة الجامعات الحكومية وكذا أفراد المجتمع بهدف تحسين الخصائص السكانية والتي من مكوناتها مكافحة الأمراض المعدية ، وصحة الأسرة ، ونمط الحياة الصحية والتغذية.

ودعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان في ختام كلمته ، الجهات الشريكة المعنية بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة، إلى المساهمة في وضع استراتيجية موحدة، لتفعيل دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وتمنحهم الفرصة لتثقيف أقرانهم ومجتمعاتهم والمشاركة في الإعداد لمبادرات وحملات التوعية بكل ما يتعلق بالمشكلة السكانية.