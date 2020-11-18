مذبحة حدائق الأهرام.. الابن طعن أمه في الرقبة ومزق شقيقه بـ5 طعنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عاين رجال المباحث جثتي سيدة ونجلها قتلا على يد ابن الأولى وشقيق الثاني بمنطقة هضبة الأهرام.

وتبين أن الجاني سدد طعنة قاتلة لوالدته الخمسينية بمنطقة الرقبة، ومزق جسد شقيقه بـ5 طعنات.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم بمقتل سيدة ونجلها وإصابة ثالث بحدائق الأهرام.

وجه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم.

معاينة الرائد محمد بهاء رئيس نقطة هضبة الأهرام، كشفت عن مقتل ربو منزل وابنها بطعنات متفرقة وإصابة زوج ابنتها وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأن الجاني هو ابن القتيلة.

تحريات الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم "27 سنة" وشقيقته بعد رفضه اصطحابها لشقيقتها الصغرى للمبيت معها بمنزل الزوجية.

مع احتدام النقاش قرر العشريني منع شقيقته من المغادرة مع شقيقته وزوجها مرددا "مش هتروح معاكي ولا هتبات عندك".

ارتفع صوت الشجار فتدخل زوج الأخت محاولا التهدئة من روع شقيق زوجته لاسيما معرفته بأنه مهتز نفسيا موجها حديثه له "الموضوع بسيط مافيهاش حاجة لو اختك باتت عندنا".

بدون مقدمات، أمسك صاحب الـ27 سنة بسكين مسددا لزوج شقيقته طعنة في الجسم فتدخلت الأم والأخ لمنعه فكان جزاؤهما طعنات قاتلة بسكين الشاب المهتز نفسيا فأرداهما قتيلين في الحال.

سرعة تدخل الجيران أنقذت زوج الأخت، فجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

وتمكن الرائد محمد سعودي معاون مباحث الهرم من ضبط المتهم وأداة الجريمة، واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق.