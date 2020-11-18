مصر | مشادة كلامية انتهت بمذبحة.. مفاجآت في جريمة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مشادة كلامية انتهت بمذبحة.. مفاجآت في جريمة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات، عن مفاجآت في المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، حيث إن المتهم نشبت بينه وبين شقيقته مشادة كلامية على إثرها استل سكينا من المطبخ، فحاول اخيه الامساك به فقام بتسديد طعنات بجسد شقيقة.

وأفادت التحقيقات، أنه بمحاولة والدة المتهم الإمساك بنجلها، قام بتسديد طعنتين بالرقبة، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وعندما حاول زوج شقيقة المتهم الامساك به وأخذ السكين، أصابه أيضا بطعنات، وتم نقله على الفور للمستشفى.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي واقعة المذبحة الأسرية بحدائق الاهرام، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لاجراء معاينة لمسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بطعنات.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.