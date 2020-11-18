مصر | قرارات هامة من النيابة بشأن مذبحة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرارات هامة من النيابة بشأن مذبحة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي واقعة المذبحة الأسرية بحدائق الاهرام، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لاجراء معاينة لمسرح الجريمة.

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بطعنات.

وأفادت التحقيقات، أن زوج المجني عليها حاول إنقاذ زوجته، ولكنه أصيب أيضا.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.

