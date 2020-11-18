أخبار مصر | معرض لخبيئة مومياوات وتسليم عملات أثرية مضبوطة لدولها في احتفالية متحف التحرير

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر معرض لخبيئة مومياوات وتسليم عملات أثرية مضبوطة لدولها في احتفالية متحف التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المتحف المصري بالتحرير مساء اليوم الثلاثاء افتتاح المعرض المؤقت الذي نظمته وزارة السياحة والآثار بعنوان"Cachettes : Hidden Treasures " "الخبيئة: كنوز مخفية" بمناسبة مرور ١١٨ عام على تأسيسه، وعلى هامشه تم تسليم عدد من العملات المعدنية المستردة والتي تخص دول السعودية والصين والهند إلى سفراء هذه الدول بالقاهرة.

48 عملة معدنية

تم تسليم للمملكة العربية السعودية 48 عملة معدنية، كان قد تم ضبطها ومعاينتها بتاريخ 10-6-2017 في مطار القاهرة الدولي مع راكب مصري"أ.ص.ج"قادم من دبي على متن الرحلة رقم 509 التابعة للخطوط الجوية الاماراتية،وتم الإشتباه في قطع بحوزته،وبالفحص الدقيق تبين وجود مجموعة من القطع الأثرية من بينها 84 عملة معدنية دائرية الشكل ، فئة واحد ريال ، ترجع لعهد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية،والعملات المذكورة تخضع للقرار الجمهوري الخاص بتطبيق بنود اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول الموقعة على الاتفاقية ، وقد تمت مصادرة العملات وتسليمها لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

14 عملة معدنية

تخص المملكة العربية السعودية تم ضبطها ومعاينتها بتاريخ 28-4-2020 بمطار القاهرة الدولي مع"ع.م.ج"راكب بحريني الجنسية متجه إلى البحرين على متن الرحلة رقم 41 التابعة لخطوط طيران الخليج،وتم الإشتباه في قطع أثرية بحوزته،وبالفحص الدقيق تبين وجود مجموعة من القطع الأثرية من بينها 14 عملة معدنية دائرية الشكل ترجع لعهد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية،وثبت أنها تخضع للقرار الجمهوري الخاص بتطبيق بنود اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول الموقعة على الاتفاقية ،وقد تمت مصادرة العملات وتسليمها لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

3 عملات ذهبية

تخص المملكة العربية السعودية وتم ضبطها ومعاينتها بتاريخ 29-4-2020 في مطار القاهرة الدولي،حيث تم الإشتباه في راكب يدعي"و.ب.م"سعودي الجنسية قادم من جدة على متن الرحلة رقم 171 التابعة لخطوط طيران نسمة،حيث كانت بحوزته قطع يشتبه في أثريتها،وبالفحص الدقيق تبين وجود مجموعة من العملات الأثرية من بينها 3 عملات ذهبية دائرية الشكل ترجع لعهد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وتحمل شعار المملكة العربية السعودية،والعملات تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الخاص بتطبيق بنود اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول الموقعة على الاتفاقية،وتم تسليمها لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

4 عملات معدنية هندية

تم ضبطها ومعاينتها بتاريخ 10-4-2018 في الوحدة الأثرية بجمرك البريد المصري برمسيس وارد الهند، وصاحب المعاينة"ش.ع.ا"مصري الجنسية،وبفحص القطع التي تم الإشتباه في أثريتها تبين وجود 12 عملة معدنية عليها كتابات وزخارف تخص دولة الهند،وتم عرض العملات على السفارة الهندية بالقاهرة،وقد أفادت السفارة بوجود 8 عملات ذات أهمية تاريخية لدولة الهند،والعملات تخضع للقرار الجمهوري الخاص بتطبيق بنود اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول الموقعة على الاتفاقية،وتم تسليمها لسفارة الهند بالقاهرة.

7 عملات معدنية صينية

تمت مصادرتها ومعاينتها بتاريخ 27-1-2019 في مطار برج العرب الدولي،وكانت بحوزة راكب يدعي"م.أ.ع.ا"مصري الجنسية كان متجها إلى اسطنبول على متن الرحلة رقم 651 التابعة لخطوط الطيران التركية،وبفحص القطع التي تم الإشتباه في أثريتها تبين وجود مجموعة من القطع الأثرية من بينها 7 قطع معدنية مختلفة الشكل والحجم وعليها زخارف نباتية وحيوانية وكتابات صينية،وبعد عرضها على السفارة الصينية بالقاهرة ولجنة علمية وفنية متخصصة في التراث الصيني،وتبين أن هذه العملات تعد من العملات النادرة التي تنتمي للتراث الصيني القديم خلال فترة حكم الملك شينغ خلال عام 0506 م، وأنها تخضع للقانون الصيني الخاص بحظر خروج الممتلكات الثقافية الصينية خارج البلاد،كما أنها تخضع للقرار الجمهوري والخاص بتطبيق بنود اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول الموقعة على الاتفاقية ، وكذلك الاتفاقية الثنائية الموقعة بين مصر والصين،وقد تم مصادرة العملات وتسليمها للسفارة الصينية بالقاهرة.

24 عملة معدنية صينية

تم ضبطها ومعاينتها بتاريخ 21-3-2019 في مطار برج العرب الدولي، وكانت بحوزة راكب يدعي"ح.م"سويدي الجنسية من أصل مصري،وكان قادما من اسطنبول على متن الرحلة رقم 656 التابعة للخطوط الجوية التركية،وبفحصها تبين وجود مجموعة من القطع الأثرية من بينها 24 قطعة معدنية مختلفة الشكل والحجم ، وعليها زخارف نباتية وكتابات صينية،وبعد عرضها على السفارة الصينية بالقاهرة تبين أن هذه العملات تعد من العملات النادرة التي تنتمي للتراث الصيني القديم ، وأنها تخضع للقانون الصيني الخاص بحظر خروج الممتلكات الثقافية الصينية خارج البلاد،وتخضع للقرار الجمهوري الخاص بتطبيق بنود اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بين الدول الموقعة على الاتفاقية ، وكذلك الاتفاقية الثنائية الموقعة بين مصر والصين، وتم تسليم القطع لسفارة الصين بالقاهرة.