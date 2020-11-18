شكرا لقرائتكم خبر عن «الروبي»: نجاح كبير لنظام التعليم الهجين في كلية التربية النوعية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الروبى عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد أنه تم الانتهاء من تفعيل المنصات التعليمية التي من شأنها تيسير عملية التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا، موضحًا أن التعليم الهجين مفعل بالكلية بنسبة 70 % وذلك من خلال التطبيقات الالكترونية المختلفة والمنتشرة بالانترنت وهي مبادرات فردية يقوم بها اعضاء هيئة التدريس في اطار الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ووجه الروبي الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس لمجهودهم المتواصل في تفعيل عملية التعليم عن بعد، والتي ستصبح أكثر سهولة ويسر من خلال المنصات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي في استمرار العملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد محمد البياع مدير مكتبة الكلية وعضو وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية أنه تم الانتهاء من تفعيل الايميلات الأكاديمية الخاصة بجميع الطلاب في مختلف الفرق الدراسية والأقسام العلمية والتي سيتم الانتهاء من تسليمها خلال الاسبوع الجاري، مشيرًا إلى جاهزية بوابة التعليم الالكتروني الموجودة بموقع الجامعة للتشغيل استعدادا لبدء المحاضرت النظرية من خلالها، كما أكد على أن العمل قائم على تفعيل Microsoft teams والتى ستكون جاهزة خلال الاسبوع المقبل لمتابعة المحاضرت النظرية.

ودعا «الروبى» للتمسك والالتزام بمبادرة «البس كمامتك» دون تهاون لتجنب انتشار كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الجميع حتى انتهاء الازمة.