شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 «شيشة» وغلق مقهيين في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط 50 شيشة بمقهيين، خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شرق مدينة كفر الشيخ، شملت شارع سخا الرئيسي، وطريق الدولي طنطا، وشارع البلديه، وشارع الجمهوريه، وعبدالهادي راضي، والمصنع وال 47، والأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،واللواء رضا النويشي، مساعد مدير الأمن، والمقدم أحمد عبدالسلام ،مدير شرطة المرافق ،والرائد أحمد بسيوني ،مباحث شرطة مرافق ،وقسم الإزالات والإشغالات بمجلس المدينه، ورضا رجب، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ.

وكان اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، عقد اجتماعاً بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ،لتعظيم دور الإشغالات، ولشن حملات لرفع الإشغالات وخاصة التعديات على الطر بغرب وشرق العاصمة.