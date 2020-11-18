شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف يهنئ سلطنة عمان بالعيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشعب العماني قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 50 للبلاد، الذي يوافق الـ 18 نوفمبر من كل عام.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن تقديره لدولة عمان الشقيقة وسلطانها هيثم بن طارق، مقدمًا لهم أطيب التمنيات لحكومة وشعب سلطنة عمان.

وتمنى وكيل أول مجلس النواب، لسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار والرقي في المستقبل، مشيدًا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والسلطنة، مؤكدا أنها ضاربة في عُمق التاريخ.

وأكد أن هناك علاقات وصلة وطيدة بين الشعبين المصري والعماني، ويسعيان دوما إلى تعزيزها من خلال المساندة والمشاركة في كافة المناسبات التي تمر على البلدين.

ودعا نقيب الأشراف لـ «سلطنة عمان» قيادةً وحكومةً وشعبًا أن يديم المولى عز وجل عليها نعمة الأمن والاستقرار والأمان، وأن يديم روح المحبة والتآلف بين أبناء شعبها الشقيق، وأن تنعم الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان في كل ربوعها.