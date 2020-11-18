شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في السودان يلتقي والي الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية السودان، بأيمن نمر، والي الخرطوم، وذلك في إطار مُتابعة علاقات التعاون المُشتركة بين الجانبين في كافة المجالات.

تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع بالنسبة لبعثتي الري والتعليم المصريتين في السودان، وتناول بروتوكولات التعاون بين البلدين في هذا الشأن، بما يُحقق أقصى استفادة من هذه المشروعات بهدف تقديم خدمات مُتميزة للمواطن السوداني.

كما بحث اللقاء سُبل تعزيز تبادُل الخبرات المُشتركة بين ولاية الخرطوم ومُحافظة القاهرة، وكيفية الاستفادة من التجارُب المصرية في شتى مجالات التعاون الثنائي، وعلى رأسها البنية التحتية والتعليم وتأهيل موظفي الخدمة المدنية.