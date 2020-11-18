شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة شهيد الواجب اللواء ياسر عسر: «عمره ما قعد في المكتب رغم أنه قيادة كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلت أسرة شهيد الواجب اللواء ياسر عسر، الذي استشهد بعد سقوطه داخل «هواية» في محطة مترو «مسرة» أثناء التعامل مع حريق في داخلها، ضيفة على برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء.

وقالت صفاء الشامي، زوجة الراجل: «إن زوجها بالرغم من أنه قيادة كبيرة لكن عمره ما قعد في المكتب»، وروت عن مواقف سابق ودور بطولي آخر للراحل قائلة: «في إحدى المرات كنا نتناول العشاء، وتلقى اتصالًا هاتفيًا بوجود قنبلة في منطقة المرج، فذهب على الفور إلى مكان القنبلة للوقوف على الأمر».

وأوضحت «الشامي»، أنها لديها من الأبناء 4، وهم: «حسن طالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة، وزياد أنهى المرحلة الثانوية ومنتظر نتيجة القبول اختبارات كلية الشرطة، وآمنة طالبة بالصف الثاني الثانوي، آثمة في الصف الخامس الابتدائي».

ومن جانبه قال حسن الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة، ونجل الراحل، أن والده كان مثالًا في كل شيء، مشيرًا إلى أنه تلقى خبر الوفاة أثناء وجود في الكلية، قائلًا: «أخبروني بأن أحد أفراد أسرتي في المستشفى بعد تعرضه لحادث»، موضحًا: «لكني عرفت الحقيقة عندما اتصلت بأهلي وعوت إلى المنزل»، مؤكدًا أنه المرة الأخيرة التي رأى فيها والده كانت منذ 3 أسابيع.