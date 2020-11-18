شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من أئمة الأزهر الشريف يزور المركز الثقافي الأفريقي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام وفد من ائمة الازهر بزيارة المركز الثقافي الافريقي بأسوان. ضم الوفد الشيخ على خليل آمين عام هيئة كبار العلماء بالازهر ودكتور أسامة الحديدى المدير العام لمركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، يرافقهم الشيخ احمد عبدالحميد رئيس منطقة اسوان الأزهرية ولفيف من رجال الدين. تأتي الزيارة للتعرف على قاعات المركز الثقافي الافريقي ومقتنياته المختلفه والتعرف على رسالته واهدافه، ومشاهدة تراث دول حوض النيل وساحة افريقيا ومقتنيات الدول الافريقية. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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