شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نشاط إدارة اكتشاف المواهب في جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور احمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق نشاط اول ادارة لاكتشاف المواهب على مستوى الجامعات المصرية بالجامعة.

وقال ان الادارة الجديدة تم انشاءها بهدف اعداد قاعدة من الموهوبين في كافة المجالات والالعاب الرياضية لتغذية المنتخبات الوطنية.

واكد انه تم انشاء الادارة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية خبراءها وكشافيها من المدربين لأختيار افضل العناصر من الطلاب والطالبات.

وكشف دكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس عن السبب في سرعة انشاء الادارة وهو حصول عدد كبير من ابناء الجامعة على بطولات الجمهورية والبطولات القارية في العديد من الالعاب الفردية والجماعية مؤكدا ان الجامعة تملك عشرات المواهب القادرة على تمثيل مصر.

وقال دكتور محمد غنيم منسق الانشطة الطلابية بالجامعة انه تم البدء في تخصيص مقر للادارة وتشكيل لجنة لاختيار المواهب بعد اختبارهم لافتا إلى ان الجامعة صاحبة السبق في انشاء الادارة الجديدة والى تمثل قاعدة لتفريخ المواهب على مستوى مصر المرحلة القادمة.