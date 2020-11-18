«صحة بورسعيد» تعلن بدء فعاليات حملة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت إدارة مكافحة العدوي بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد عن بدء فعاليات حملة التوعية للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.
يأتي ذلك بالتزامن مع الاسبوع العالمي للتوعية بخطورة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، للتوعيه والتثقيف للمواطنين بضرورة الاستهلاك الرشيد للمضادات الحيوية وعدم استهلاك المضادات الحيوية بدون وصفه طبية.
وبناء على ذلك تقدم مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد متمثله في ادارة مكافحة العدوي سلسله منشورات وفيديوهات وندوات تثقيفيه خلال فتره الاسبوع العالمي.
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