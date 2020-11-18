شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يشهد حفل ختام الموسم الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، حفل ختام الموسم الرياضي 2019/2020 الذي أقامته منطقة قنا لكرة بفندق البسمة بمدينة قنا القدم، في حضور الدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ورئيس منطقة قنا لكرة القدم والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورؤساء عدد من الأندية ومراكز الشباب ولفيف من قيادات الرياضة بالمحافظة.

شهد الاحتفال تكريم نادى قنا الرياضي لصعوده لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وكذا تكريم نادي شعب قوص لصعوده لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، كما شهد الاحتفال تكريم فريقي شبان قنا ونادي الالمونيوم على الاداء المشرف الذي قدموه خلال مشاركتهم في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم كما تم تكريم الجهاز الفني والإداري لمنتخب قنا الحاصل على المركز الاول خلال مشاركته في بطولة منتخبات قطاع جنوب الصعيد، بالإضافة إلى تسليم الميداليات والكؤوس للفرق الحاصلة على المراكز الاولي في بطولات منطقة قنا لكرة القدم خلال الموسم الرياضي.

وخلال الحفل هنأ نائب المحافظ مسئولي مديرية الشباب والرياضة ومنطقة قنا لكرة القدم ورؤساء الأندية على ما تحقق من انجازات بمختلف البطولات خلال الموسم الرياضي مثنيا على الجهد المبذول من كافة الأجهزة الرياضية لاستكمال المسابقات المختلفة لهذا الموسم بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا على دعم المحافظة الكامل وتسخير كافة الامكانيات المتاحة في سبيل النهوض بمختلف الانشطة الرياضية، مشيرًا إلى أهمية النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب بالرياضات المختلفة وانتقاء المواهب منهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات وتحقيق مراكز متقدمة بجميع المسابقات.